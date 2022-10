Inaugurata la nuova base Hems dell’elisoccorso all’aeroporto di Falconara

ANCONA – Taglio del nastro ieri, 24 ottobre, presso l’aeroporto “Raffaele Sanzio” di Falconara Marittima, della nuova base Hems dell’elisoccorso della Regione Marche. La base Hems (Helicopter emergency medical service) dell’elisoccorso di Falconara, è abilitata sia per il volo diurno che per quello notturno e garantisce il recupero, anche dai luoghi più impervi, e il trasporto d’urgenza di pazienti che necessitano assistenza sanitaria. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti diverse autorità militari e civili, l’amministratore delegato dell’aeroporto Alexander D’Orsogna e il direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Antonello Maraldo.

«È una base strategica– afferma Antonello Maraldo – che permette di svolgere il servizio di elisoccorso in tutta la regione Marche e nella regione Umbria. Noi abbiamo un’elisuperficie anche a Torrette, ma gli elicotteri che atterrano e decollano non possono stazionare per varie ragioni, tra cui le dimensioni dei nuovi elicotteri AW 169 Leonardo (ex Augusta) che al momento non permettono il sovrapposizionamento. L’ospedale regionale di Torrette è in fase ampliamento e per questo motivo è stato necessario trovare una superficie che lo consentisse. E’ stato dunque scelto l’aeroporto di Falconara Marittima, con cui abbiamo firmato un contratto. Sarà la nostra casa per 6 anni» conclude Maraldo.

«Il nostro aeroporto di Falconara Marittima, è importantissimo per l’attività turistica e il traffico passeggeri, ma svolge anche una serie di servizi e funzionalità per tutta la regione» commenta Stefania Signorini sindaco di Falconara Marittima. «Questa base Hems ha tutte le condizioni di sicurezza e le strumentazioni aeroportuali necessarie all’elisoccorso» spiega l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, che prosegue: «Dà dignità all’intero sistema sanitario regionale, anche in termini di qualità delle prestazioni di soccorso nei confronti dei cittadini. Oggi inauguriamo anche gli alloggi per il personale soccorritore, affinché sia garantito loro il riposo psicofisico, fondamentale per un lucido intervento».

«La base Hems che inauguriamo oggi nell’Aeroporto di Falconara Marittima è strategico per la regione Marche non solo da un punto di vista commerciale e di attività cargo, ma anche per quanto riguarda l’Elisoccorso. È un servizio essenziale rivolto all’intera comunità» sottolinea la Dottoressa Silvia Ceccarelli direttore aeroportuale della direzione Aeroportuale Regioni centro, che comprende Pescara, Perugia e Ancona.

«Fortunatamente la Regione ha investito su questo servizio, mettendoci a disposizione una base, essenziale per noi piloti, ma anche per il personale sanitario e i pazienti che traportiamo. Ci permette di decollare ed atterrare in tutta sicurezza – commenta dice il comandante responsabile dell’elisoccorso della base di Ancona Pieroni Francesco, che spiega anche le fasi dell’intervento – Noi restiamo in standby per 12 ore. Quando arriva una chiamata abbiamo 3 minuti per il decollo. Ci danno la posizione, l’equipaggio tecnico porta fuori l’elicottero, che viene alimentato. Nel mentre arriva il comandante, con l’equipaggio. Molte delle informazioni, compresa la posizione dell’obiettivo, ci vengono date mentre siamo già in volo. È la parte più sensibile del nostro lavoro, che ci porta ad operare anche in Umbria, raggiungibile nella parte più distante in 20, massimo 30 minuti dalla chiamata. Possiamo raggiungere anche i luoghi più remoti e recuperare i pazienti dalle posizioni più impervie, grazie all’uso del verricello».