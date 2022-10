Incendi, a fuoco una mansarda a Gabicce: abitazione inagibile

E’ ancora in condizioni molto gravi la 34enne ricoverata a Torrette con ustioni sul 70% del corpo e un’intossicazione da fumo dopo essere rimasta coinvolta in un incendio avvenuto in un casolare a Jesi, mentre emerge la probabile, e amara, causa dell’incendio: la donna si sarebbe data fuoco dopo essersi cosparsa di benzina. Le fiamme poi si sarebbero propagate nell’edifico, distruggendolo.

ANCONA – Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area dell’incendio che ha devastato un casolare nella serata di ieri, martedì 18 ottobre, in via Gangallia Bassa a Jesi, sono proseguite fino a questa mattina. Nel rogo, è rimasta ferita una donna di 34 anni, che è stata ricoverata in condizioni molto gravi all’ospedale di Torrette. Avrebbe riportato ustioni sul 70% del corpo e un’intossicazione a causa del fumo inalato. Sarebbe stata proprio la donna a dare origine all’incendio, dopo essersi cosparsa di benzina e data fuoco.

Da quanto è trapelato, il motivo dell’insano gesto sarebbe una profonda delusione d’amore. L’avrebbe rivelato lei stesso con voce flebile ai suoi soccorritori, mentre la trasportavano in ospedale.

L’incendio è divampato intorno alle 20:40. Le fiamme hanno in fretta avvolto l’intero edificio e una porzione del solaio è crollata, mentre altre strutture risultano pericolanti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigli del fuoco di Ancona, Jesi e Senigallia, che hanno domato le fiamme grazie all’ausilio di diverse autobotti, che hanno dovuto più volte fare un giro di rifornimento per riempire i serbatoi dell’acqua. Il luogo dell’incendio è un casolare disabitato e parzialmente inagibile, utilizzato come depisto degli attrezzi. Sono stati i pompieri a scorgere la trentaquattrenne, che era riuscita a trascinarsi fuori.

Sebbene la donna ne avesse ereditato una parte, la sua presenza è risulta insolita ai carabinieri accorsi sul posto per chiarire la dinamica del rogo. Poi la donna ha confessato di essere responsabile dell’incendio del casolare a Jesi ed ha detto ai sanitari che si stavano prendendo cura di lei di essersi cosparsa di benzina e di essersi data fuoco. Voleva suicidarsi a causa di una grande delusione d’amore. Adsso lotta tra la vita e la morta all’ospedale di Torrette.