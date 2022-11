ANCONA – I vigili del fuoco sono ancora all’opera per sgomberare la strada e mettere in sicurezza l’area in cui si è verificato l’incidente stradale a Polverigi, mentre il personale sanitario ha provveduto a trasferire al Pronto soccorso di Torrette gli occupanti dei veicoli, rimasti feriti in seguito all’impatto. Per uno di essi si è reso necessario il trasporto in ospedale tramite l’eliambulanza.

Non è ancora stata ricostruita la dinamica dello scontro frontale tra i due mezzi, avvenuto nei pressi dell’incrocio tra via Chiaravallesee via Coppa.

Sul posto oltre ad una squadra dei vigili del fuoco di Osimo e i mezzi di soccorso del 118, anche una volante della Polizia Locale, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.