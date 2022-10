Jesi, la comunità islamica visita la casa di riposo: «giornata di festa e integrazione»

ANCONA – Si è tenuta lo scorso giovedì 6 ottobre preso la residenza per anziani Vittorio Emanuele II di Jesi una festa integrativa sociale organizzata dal Centro culturale islamico Al Huda con la collaborazione del Comune e dell’Asp 9. Accompagnata da Barbara Paolinelli, responsabile dell’Unità strutture residenziali e immigrazione, la comunità islamica residente a Jesi ha fatto visita casa di riposo. Un’iniziativa volta all’integrazione, all’inclusione, agli scambi culturali, alla collaborazione ed al volontariato.

Presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il vicesindaco con delega alle Politiche per l’Inclusione Samuele Animali, presidente del centro islamico Elanouar el Miloudi, Barbara Paolinelli, il consigliere straniero aggiunto al Consiglio comunale Abu Baker Siddiki, il nuovo coordinatore della Consulta della Pace El Mustafà Drissi ed il direttore dell’Asp ambito 9, Franco Pesaresi.

«Un incontro che si sarebbe dovuto tenere due anni fa, ma che è stata rinviato per via della pandemia – dice il presidente del centro islamico Elanouar el Miloudi – siamo felici di essere qui oggi e per condividere un momento di festa abbiamo portato una merenda agli ospiti e dipendenti della casa di riposo. Per noi è molto importante organizzare e partecipare a tutte le iniziative vengono organizzate dalla comunità Jesina e nell’hinterland. Vogliamo dare il nostro contributo e far conoscere la nostra cultura. L’Islam non è attentati e violenza, noi in moschea preghiamo per tutta l’umanità, siamo tutti fratelli».

«È la relazione tra due componenti importanti della nostra comunità, il vero “Cemento Sociale” – afferma nel suo intervento il sindaco Fiordelmondo – che permette la creazione di una città solidale e coesa. Per questo abbiamo creato incontri con varie associazioni, comunità ed Istituzioni per realizzare delle attività, tra cui la scuola guida per le donne del Centro islamico, lezioni di lingua italiana e scambi culturali all’interno degli spazi della moschea».

«Vogliamo aprirci al mondo ed alla comunità, possiamo insegnare a conoscere il nostro mondo, allo stesso tempo vogliamo conoscere il vostro – afferma El Mustafà Drissi della Consulta della Pace – possiamo convivere e condividere “i nostri vivere”. L’unica vera via è “La Pace” tra i popoli, la guerra è distruzione di ogni diritto, ideale e civiltà».

Il vicesindaco Samuele Animali invece informa: «A breve partiranno i lavori di ristrutturazione della Casa di riposo. Negli ultimi tempi abbiamo avuto diversi incontri con l’Asp per discutere sulle modalità di avvio dei lavori. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano e si adoperano per far sì che i nostri “nonni” possano essere sereni e assistiti in tutte le loro esigenze.

Abu Baker Siddiki consigliere comunale aggiunto, ha raccontato la sua esperienza: «Sono arrivato giovanissimo in Italia, so cosa significa essere straniero e trovare il modo per inserirsi. Non è stato facile, non perché gli italiani non mi abbiano aiutato, ma perché non conoscendo la lingua, la cultura e le leggi, hai sempre paura di sbagliare. Oggi sono uno studente universitario e consulente, aiuto tutti gli stranieri nelle pratiche burocratiche, affinché possano inserirsi. Il mio impegno da consigliere comunale straniero sarà incentrato sul rispetto dei diritti».

Nel suo intervento il direttore dell’Asp Ambito 9 Franco Pesaresi ha parlato di «una delle piaghe sociali» che affligge la nostra società: «Gli anziani molto spesso vengono dimenticati ed abbandonati. Per fortuna esistono queste residenze che permettono a loro di ricevere assistenza e umanità. Tutto questo anche grazie alle associazioni che danno il loro contributo umano e sociale. A loro va un grazie sentito da parte mia e di tutti coloro che rappresento».

Una novità significativa è stata la presenza delle donne islamiche che hanno scambiato esperienze di vita e sociale con gli anziani, felici della visita. Una trentina gli ospiti della casa di riposo di Jesi, che hanno manifestato allegria per la visita della comunità islamica: «Non capita tutti i giorni di ricevere tanto affetto – afferma Marcellina una novantaseienne ospite della struttura da diciotto mesi – abbiamo visto pure il sindaco. Incontrarlo e poterci parlare è un grande piacere, significa che non siamo stati dimenticati da tutti».