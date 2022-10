Marsilio al Consiglio dei Ministri per parlare del metanodotto Sulmona-Foligno

MONTE SAN VITO – E’ in contatto costante con l’ambasciata italiana in India la famiglia di Sacha Baldo, writer di 29 anni, residente a Monte San Vito (Ancona) arrestato insieme ad altri tre ad a Ahmedabad per avere disegnato dei graffiti su due carrozze della metropolitana.

Come riporta l’Ansa, i familiari non vogliono rilasciare dichiarazioni e si sono affidati al sindaco Thomas Cillo per far sapere che l’ambasciata ha fornito “rassicurazioni sul trattamento riservato ai ragazzi”.

“E’ in corso un processo – spiega il sindaco – di cui non si conosce l’esito. Se ho capito sono due gli episodi contestati e quindi dovrebbe esserci un altro processo in seguito”. Al momento non risulta che la famiglia abbia nominato un avvocato in Italia, “perché sta seguendo tutto l’ambasciata italiana”. Sacha (questo il nome di battesimo), è residente a Monte San Vito, ma “non vive qui da almeno 6-7 anni – prosegue Cillo – e non è in contatto con i writers che operano su questo territorio”. I familiari sono stati “immediatamente avvisati dall’ambasciata” dell’arresto del 29enne.