“Operazione Paranza” della Guardia Costiera: sequestrati 287 kg di prodotto ittico, sanzioni per 45 mila euro

PESCARA – Maxi operazione, denominata Paranza, della Guardia Costiera culminata con 72 ispezioni, 139 controlli, 19 illeciti rilevati, 287 chilogrammi di prodotto ittico sequestrato e sanzioni per un importo complessivo da 45.100 €. L’azione è stata compita dagli uomini e dalle donne della Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, impegnati su tutto il territorio di giurisdizione sia sul litorale che nelle province dell’entroterra.

Le verifiche e i controlli dell’Operazione Paranza hanno riguardato tutte le fasi dalla filiera, dalla cattura, alla vendita, fino alla somministrazione dei prodotti ittici. In particolare, gli “ispettori Pesca” del 14° Centro di Controllo Area Pesca unitamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Silvi, hanno riscontrato violazioni in termini di pubblicità ingannevole e inerenti alla scadenza dei generi alimentari.

In alcuni ristoranti infatti, sui menù era presente la dicitura «pescato del giorno» che lasciava intendere che si trattasse di pesci o crostacei pescata in giornata nel mar Adriatico, mentre le pietanze proposte erano a base di prodotti surgelati provenienti dall’estero, come ad esempio Patagonia, Gambia e Argentina. In altri casi invece, è stato impossibile per la Guardia Costiera accertare la provenienza degli alimenti, a causa dell’assenza delle etichettature previste.

La mirata attività di controllo da parte della Guardia Costiera assume notevole rilevanza in considerazione del fatto che ingenti quantità di merce “non in regola” viene sottratta dal circuito commerciale prevenendo e scongiurando, in tal modo, il rischio, che prodotti non idonei al consumo giungano sulle tavole di ignari consumatori.

«I controlli sulla filiera della pesca vengono svolti quotidianamente dalla Guardia Costiera al fine di tutelare il consumatore finale e la risorsa ittica, ma anche nell’interesse degli operatori del settore che lavorano nel rispetto delle norme e dei regolamenti» afferma il Direttore Marittimo di Pescara, Capitano di Vascello (CP) Marcello Luigi Notaro.