Coldiretti Marche: «Resta la necessità di ridurre il numero di ungulati attraverso un piano straordinario di abbattimenti». Il contributo di Regione Marche per l’ammodernamento degli allevamenti, che possono chiedere fino a 50 mila euro, ha l’obiettivo di prevenire l’eventuale abbattimento dei capi, tramite la riduzione dei contatti tra maiali e cinghiali.

ANCONA – Nelle Marche ancora non sono stati registrati focolai di peste suina africana, ma la possibilità spaventa e getta in apprensione gli allevatori. «L’attuale normativa prevede l’abbattimento totale dei capi allevati nelle zone dove scoppiano i focolai» spiegano da Coldiretti Marche. Un’ipotesi contro la quale si sta cercando di correre preventivamente ai ripari: «C’è una possibilità di deroga previa verifica dell’adozione di misure di biosicurezza rafforzate come quelle finanziate dal bando». Il bando a cui Coldiretti Marche fa riferimento è quello di Regione Marche che prevede contributi fino a 50 mila euro agli allevatori per rinnovare recinzioni e impianti, al fine di contrastare la diffusione della peste suina.

La Regione ha previsto fino all’80% delle coperture per i lavori di di allestimento di zone filtro e per migliorare l’igiene aziendale. Per fare domanda c’è tempo fino al 17 ottobre. L’obiettivo è di limitare al massimo i contatti tra i cinghiali, veicoli della peste suina africana, e i suini degli allevamenti, attraverso recinzioni più solide, lavaggi e disinfestazioni. Il virus è innocuo per la salute dell’uomo, ma letale per quella degli animali e provocherebbe l’abbattimento di tutti i capi in caso di focolaio.

Coldiretti però, che rimane a disposizione degli allevatori per assistenza nel compilare le domande per il bando di Regione Marche, sostiene che per contrastare la diffusione della peste suina sia opportuno intraprendere ulteriori e più drastiche misure: «Resta la necessità di ridurre il numero di ungulati, primi responsabili dei danni in agricoltura ma anche di incidenti stradali e ora minaccia reale anche per la salute degli animali negli allevamenti, attraverso un piano straordinario di abbattimenti»

Coldiretti non si concentra solo sui possibili danni al reparto zootecnico, ma prende in considerazione tutta l’economia del bosco, dal momento che le misure contenitive in caso di foclaio di peste suina provocherebbe anche l’interdizione delle aree, divieti alla raccolta dei funghi e dei tartufi, alla pesca, al trekking e alle escursioni in bicicletta.