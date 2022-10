La polizia di Pescara ha arrestato per spaccio un uomo già noto alle forze dell’ordine, che aveva ingaggiato una persona a cui dava una mensilità per custodire e tagliare la cocaina e preparare le dosi che poi sua moglie spacciava. Il denaro veniva reinvestito e riciclato in un centro scommesse.

PESCARA -Più che un’associazione a delinquere, sembrava quasi una piccola attività a gestione famigliare. Peccato però che si occupasse del traffico di cocaina. La polizia di Pescara ha smantellato ieri, martedì 25 ottobre, un fiorente traffico di droga ed ha arrestato due persone. R.M. pescarese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette insieme ad una donna di origine straniera, già agli arresti domiciliari. Per entrambi è scattata la custodia cautelare in carcere. In base alle accuse, il quarantaduenne, con precedenti per spaccio alle spalle, aveva ingaggiato il marito della donna, affinché gli custodisse lo stupefacente. Il suo compito era tagliare la cocaina e preparare le dosi e per questo servizio riceveva una mensilità.

20 chili di cocaina nascosti, tagliati, divisi in dosi e spacciati in pochi mesi. Ad occuparsi delle vendite invece, la donna arrestata ieri, moglie del “custode”. Entrambi, nel dicembre dello scorso anni vennero sorpresi con un chilo di cocaina. Questo però non avrebbe fermato l’attività di spaccio, che sarebbe proseguita anche mentre la donna si trovava agli arresti domiciliari.

Anche il quarantaduenne pescarese arrestato ieri dalla polizia di Pescara era già finito precedentemente in manette e durante il periodo che ha scontato in carcere, la donna si sarebbe rivolta ad altri fornitori.

In base alle stime della polizia, il traffico di cocaina avrebbe garantito ricavi per oltre 100 mila euro al mese, che sarebbero stati investiti in un centro scommesse gestito da un prestanome e ubicato in via Lago di Capestrano, che è stato sequestrato.