San Benedetto, guasto ai server dell’asta automatica, i pescatori risolvono a voce

ASCOLI PICENO – Un contributo per le famiglie meno abbienti residenti ad Ascoli Piceno, per aiutarle a far fronte alle spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022\23. Lo rende noto il Comune che ha pubblicato la domando per ottenere i benefici previsti dai contibuti regionali.

Per poter presentare richiesta è necessario essere residenti ad Ascoli Piceno ed avere un Isee famigliare inferiore ai 10 mila euro. C’è tempo fino al 15 novembre per le domande, i cui moduli sono reperibili on-line su sito del Comune di Ascoli Piceno, nella sezione dedicata al contributo per l’acquisto dei libri di testo. di seguito il comunicato dell’Ente:

«Possono accedere al beneficio dell’assegnazione dei contributi regionali previsti per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 gli studenti residenti ad Ascoli Piceno, frequentanti la scuola Secondaria di 1° e 2° Grado statale e paritaria, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i. sulla base della DSU (dichiarazioni sostitutiva unica) 2022, non sia superiore a €. 10.632,94. Scadenza per la presentazione delle domande: 15 Novembre 2022.

Restano a disposizione degli utenti, per qualsiasi informazione aggiuntiva e/o chiarimenti, gli Uffici del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno siti in Via Giusti, primo piano, tel.: 0736 – 298875».