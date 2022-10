Studente pescarese suicida a Bologna per non confessare i mancati esami all’Università

Era rimasto invischiato in una bugia sempre più grande ed intricata, dalla quale non riusciva più ad uscire e che l’avrebbe infine spinto all’estremo gesto pur di non rivelare la verità. E una festa in famiglia si è tramutata in un dramma famigliare. Questa è l’ipotesi più battuta dagli inquirenti in merito al decesso di un giovane studente pescarese, che sarebbe morto suicida a Bologna, dove studiava giurisprudenza. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il ragazzo, poco più che ventenne, si sarebbe tolto la vita per non rivelare alla famiglia, pronta a raggiungerlo nella città felsinea per assistere alla discussione della tesi di laurea, di non aver in realtà conseguito tutti gli esami previsti.

Nella mattinata di venerdì 7 ottobre, intorno alle 7:00 alcuni operai impegnati nei lavori di restauro del Pontelungo che sovrasta il fiume Reno, hanno scoperto il suo corpo senza vita ed hanno avvisato le autorità. Alcuni elementi presenti sulla scena, avevano fatto vagliare anche l’ipotesi che la morte del ragazzo potesse essere stata in qualche modo provocata. Gli accertamenti successivi però hanno fatto propendere in misura maggiore verso la teoria del gesto volontario e deliberato.

Sembrerebbe infatti che il giovane pescarese, studente di giurisprudenza a Bologna, sia morto suicida. Avrebbe detto ai propri famigliari di aver conseguito tutti gli esami previsti dal suo corso. Famigliari che lo stavano raggiungendo in città per assistere alla sua discussione della tesi di laurea, proprio lo scorso venerdì 7 ottobre. Eppure dagli accertamenti eseguiti, risulta che il ragazzo pescarese non aveva ancora compiuto i suoi studi. Secondo alcune testimonianze, da tempo non dava un esame. Forse proprio perché oramai con le spalle al muro di fronte all’evidenza e non riuscendo a trovare scappatoie, avrebbe deciso di farla finita prima di vedersi scoperto dai propri parenti. La conferma tuttavia si avrà solo in seguito ai referti dell’esame autoptico.

La vicenda richiama alla mente una analoga accaduta un anno, con protagonista sempre uno studente pescarese, di 29 anni, iscritto all’Università di Bologna, che si uccise per non rivelare alla propria famiglia di aver dato pochissimi esami. Anche lui aveva raccontato di aver quasi completato i suoi studi e gli mancasse solo discutere la tesi di laurea.