Non stava procedendo a velocità sostenuta l’auto che ha colpito una ragazza sulle strisce questa mattina, ma non ha fatto in tempo frenare. La studentessa investita a Jesi oggi era appena uscita da scuola. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

ANCONA – Disavventura per una studentessa che frequenta le scuole superiori, che è stata investita all’uscita di scuola a Jesi, questa mattina, lunedì 10 ottobre, mentre attraversava sulle strisce. Erano trascorse da poco le 13 in via Ancona, davanti alla sezione distaccata dell’ istituto superiore “Galileo Galilei” ed il CIOF, Centro per l’impiego l’orientamento e la formazione, quando la ragazza è stata colpita da una Citroen DS3, mentre attraversava la strada all’altezza del passaggio pedonale. L’auto, guidata da una signora di mezza età, non stava procedendo a velocità sostenuta. La conducente del mezzo tuttavia, non ha fatto in tempo a fermarsi e ad evitare l’impatto con la ragazza.

La malcapitata dopo essere stata urtata, è caduta a terra ed è rimasta per tutto il tempo adagiata sull’asfalto, senza però mai perdere coscienza. Immediatamente è intervenuta la croce gialla di Morro d’Alba che ha provveduto a stabilizzare la minore, prima di trasportarla al pronto soccorso Carlo Urbani di Jesi.

Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia Locale di Jesi, per effettuare i rilievi del caso e per regolare la circolazione del traffico durante l’intervento di soccorso. Al momento, non desterebbero particolari preoccupazioni ai medici le condizioni della studentessa investita sulle strisce all’uscita da scuola questa mattina in via Ancona a Jesi.