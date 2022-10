Teramo, chiede denaro dopo un rapporto sessuale: 3 arresti per tentata estorsione e sequestro di persona

TERAMO – Dopo un rapporto sessuale avvenuto in un’abitazione del capoluogo, un ragazzo ha chiesto denaro alla persona con cui aveva consumato l’atto passionale, come compenso per la prestazione effettuata. Se l’avessero stabilito in precedenza o meno non è dato saperlo, fatto sta che chi ha ricevuto questa richiesta non ha acconsentito a pagare i 100 euro richiesti.

Quello che sicuramente non sapeva è che di lì a poco sarebbe rimasto chiuso nella sua casa con tre uomini che intimavano di dargli il denaro, che sono stati arrestati in flagrante per tentata estorsione e sequestro di persona. Ora si trovano in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di tre ragazzi extracomunitari di 21,23 e 28 anni. Uno di loro è la persona che ha avuto un rapporto sessuale con la vittima della tentata estorsione avvenuta a Teramo, gli altri due sono quelli entrati nella casa per dargli manforte ed ottenere il denaro.

La vittima della tentata estorsione e del sequestro di persona però è riuscito a dare l’allarme alle forze dell’ordine, tramite il suo smartphone. In seguito alla segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti sul luogo da cui era partita la chiamata ed hanno arrestato i tre in flagranza di reato. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Teramo.