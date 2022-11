Torre San Patrizio, fermato per un controllo, era ricercato: arrestato

Dopo aver trasportato con l’ambulanza un paziente dall’ospedale regionale di Torrette di Ancona, al Murri di Fermo, l’autista non ha fatto rientro con il mezzo di soccorso, ma è andato a prendere un amico e insieme sono andati in discoteca. Denunciato.

ANCONA – Spesso le ambulanze sostano al di fuori di discoteche, locali e luoghi in cui si svolgono feste e concerti, per garantire un rapido soccorso in caso di necessità. Quella di questa storia però, era parcheggiata e l’autista era all’interno di una discoteca di Civitanova Marche, a svagarsi insieme ad un amico. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Un operatore sanitario dopo aver trasportato con l’ambulanza un paziente nell’ospedale Murri di Fermo, non ha fatto rientro con il mezzo di soccorso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, ma è andato a prendere un amico e insieme si sono recati in discoteca. Sorpreso dalla polizia, è stato denunciato a piede libero.

In ospedale il mancato rientro dell’ambulanza aveva gettato in apprensione il personale sanitario. Si temeva che il mezzo potesse essere rimasto coinvolto in un incidente stradale e che il conducente potesse essere ferito. L’autista invece, un ragazzo che presta servizio per conto di un’associazione all’ospedale di Torrette, si stava godendo la serata al Donoma di Civitanova Marche.

Lo ha scoperto la polizia stradale, a cui era giunta una richiesta di soccorso da parte dell’ospedale. Gli agenti si sono messi dubito alla ricerca del mezzo di soccorso sparito dai radar e poco dopo lo hanno individuato.

I poliziotti allora sono entrati nel locale ed hanno rintracciato il conducente, che ha spiegato loro di aver terminato il turno, di essere passato da casa a cambiarsi e di essere andato a prendere, con l’ambulanza, l’amico con cui si era recato in discoteca a Civitanova Marche. I poliziotti allora hanno sequestrato il mezzo ed accompagnato in commissariato il ragazzo, che è stato denunciato a piede libero per appropriazione indebita e multato perché sprovvisto di patente in quel momento. Ieri mattina l’ambulanza è stata riportata all’ospedale di Torrette di ancona