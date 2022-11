Accoltellato a San Benedetto del Tronto: arrestato un 27enne

ASCOLI PICENO – Disagi per gli automobilisti in transito sulla A14 nel tratto compreso tra Pedaso e l’uscita Val Vibrata. Coda in autostrada in entrambe le direzioni: 4 chilometri nel tratto San Benedetto del Tronto-Pedaso in direzione Ancona e un chilometro nel tratto Grottammare-Val Vibrata in direzione Pescara.

A Grottammare si è formata una coda in autostrada lunga 4 chilometri, in seguito ad un incidente stradale. Si è verificato intorno alle 9, in direzione sud. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Ancora non sani stati diramati i dettagli del sinistro.

Sempre sulla A14, ma in direzione opposta, un chilometro di coda è stato causato dalla presenza di alcuni operai al lavoro tra l’uscita di Grottammare e quella della Val Vibrata.