Cepagatti, minorenne arrestato per spaccio, il padre ringrazia i carabinieri

PESCARA – Un ragazzo minorenne è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Cepagatti, che lo hanno trovato in possesso di una modica quantità di hashish che doveva cedere ad altri ragazzi. I militi, dopo aver fatto confessare il giovane di 17 anni, lo hanno accompagnato a casa dal padre, che ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro intervento ed ha rimproverato severamente il figlio. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

Ieri pomeriggio una pattuglia lo ha notato nelle strade del centro. Pareva spaesato ed allora i carabinieri si sono avvicinati a lui per chiedergli se fosse tutto a posto o se avesse bisogno di aiuto. Appena iniziano a parlare col giovane, residente in un altro comune, si accorgono che il ragazzo è nervoso, quasi tremolante. Così lo incalzano e in breve il ragazzo crolla: ha con sé 10 grammi di hashish ed altri 40 a casa.

All’inizio il giovane aveva detto di trovarsi a Cepagatti per fare visita alla fidanzata, ma quando i militi gli hanno chiesto dove questa abitasse, lui ha indicato un palazzo in cui non risiede nessuna coetanea. Da qui i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, in seguito alla quale sono spuntati primi 10 grammi di hashish. Il resto lo ha raccontato il minorenne, che è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Cepagatti: il “fumo” era destinato ad altri ragazzi e in casa ne nascondeva ancora.

A questo punto i carabinieri lo hanno accompagnato presso la sua abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e dove sono stati sequestrati altri 30 grammi di hashish. In case c’era il padre del ragazzo che prima ha rimproverato severamente il figlio, poi ha ringraziato i militi per avergli permesso di conoscere il “vizio” del ragazzo. In seguito alla convalida, il ragazzo è stato rimesso in libertà per poter continuare a frequentare le lezioni dell’istituto professionale che frequenta.