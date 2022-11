Chiaravalle, camion si ribalta su un’ambulanza: due morti

ANCONA – Si è tenuta lo scorso 24 novembre alle ore 17.30 presso il Commissariato di Polizia di Jesi, l’inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”, uno spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle donne vittime di violenza, frutto della collaborazione tra Polizia di Stato e Soroptimist International. Erano presenti il questore di Ancona Cesare Capocasa, il dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Jesi Mario Sica, il vicesindaco Samuele Animali, la vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Maria Antonietta Lupi, il vescovo della Diocesi don Gerardo Rocconi, la presidente del Soroptimist Club di Jesi Catia Mastantuono e le socie del Club che hanno curato la realizzazione di “Una stanza tutta per sé”.

Si tratta di una stanza dedicata all’ascolto e all’accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti, stalking o reati di genere presso il Commissariato distaccato, diretto dal Vice Questore Mario Sica, anch’egli presente alla cerimonia.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha spiegato: «È una stanza per l’ascolto con l’obiettivo di mettere a proprio agio le donne che hanno vissuto storie di dolore, di sofferenza, di abuso e dove, quindi, cercare di ricostruire il loro vissuto. L’iniziativa con il contributo di Soroptimist International e di alcuni sponsor privati, rientra nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e contrastare i reati di cui sono vittime le donne ed in generale, i soggetti deboli. Un vero e proprio messaggio di fiducia nei confronti di chi è vittima di abusi e violenze, un modo per fare sì che queste persone possano sentire accolte, ascoltate e protette come in una casa vera».

La Presidente del Soroptimist di Jesi, Catia Mastrantuono commenta: «Riteniamo sia molto importante diffondere l’iniziativa di “Una stanza tutta per sé”, una best practice tra le azioni che mirano a sostenere le donne vittime di violenza, abusi e maltrattamenti fino all’atto della denuncia alle Forze dell’Ordine. Le socie soroptimiste di Jesi sono impegnate nel coinvolgere le istituzioni, la società civile, i media, i social in iniziative volte a contrastare ogni tipo di violenza contro le donne: da quella psicologia a quella economica, dalla molestia al controllo dei dispositivi digitali fino ad arrivare alla violenza fisica. Acquisire maggiore consapevolezza è importante perché le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di trovare supporto nei centri antiviolenza, di riconoscere e troncare una relazione tossica, di rivolgersi al 1522 e di denunciare alle forze dell’ordine».

Il progetto nazionale denominato “Una stanza tutta per sé”, promosso dal Soroptimist International d’Italia, ha la finalità di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona. Prende il nome dal tolo dell’omonimo saggio del 1929 di Virginia Woolf ed è concretamente un’aula per l’audizione protetta della donna che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto persecutorio e violento, allestita in un apposito ambiente riservato e reso più accogliente. Pensata per favorire un approccio con gli investigatori che eviti il configurarsi di eventi traumatici e mira altresì a trasmettere un clima di piena attenzione per le sofferenze subite in un contesto riservato. Nella stanza è stato collocato anche il kit informatico audio-video per la verbalizzazione delle denunce, già in dotazione della Polizia di Stato di Jesi. L’accordo per la realizzazione di queste speciali aule di audizione, siglato nel 2020 con la Polizia di Stato, ha visto i Soroptimist Club realizzare circa oltre 100 stanze presso le Questure di tutta Italia.