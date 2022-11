Consiglio Comunale a Martinsicuro, doppia seduta il 24 e 25 novembre

TERAMO – Uno spettacolo teatrale sull’inclusione sociale, ricco di colori ed energia. “Fuori Posto”, presentato dall’associazione culturale Bon Ton con il patrocinio del Comune, andrà in scena presso la Sala Consiliare di Martinsicuro il prossimo 26 novembre, alle ore 20:00. L’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo affronta il tema della discriminazione e della difficoltà di vivere sentendosi sempre giudicati per ciò che si è. Danza, musica e lettura si fondono per parlare delle discriminazioni per sessualità, disabilità, origine, età e aspetto fisico. Storie vissute in prima persona e raccontante nella speranza che possano rimanere confinate al palco e non si ripetano più nella società contemporanea.