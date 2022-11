Denunciati per tentato furto: volevano rubare il rame dal casolare di un’anziana

MACERATA – Durante una serie di controlli a tutela della salute dei consumatori, le fiamme gialle di Civitanova Marche hanno sequestrato diversi prodotti presso tre esercizi commerciali ed hanno denunciato i titolari delle attività. In un caso, presso un negozio ospitato in un centro commerciale di Civitanova Marche, il personale della Guardia di Finanza ha trovato cosmetici pericolosi per la salute, dal momento che la loro composizione conteneva sostanze nocive e considerate cancerogene. Negli altri due casi, sono stati ritirati dagli scaffali prodotti che mostravano il logo di brand famosi, ma che erano invece contraffatti.

Il primo sequestro è relativo a diversi cosmetici contenenti butilfenil metilpropionale, una fragranza pericolosa per la salute umana, meglio nota con il nome commerciale di “Lilial”, annoverata dalla normativa comunitaria di settore tra le sostanze “CMR” (Cancerogene, Mutagene, Reprotossiche), in quanto suscettibile di essere cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione. Tale sostanze è vietata dal 1° marzo 2022. Pertanto le fiamme gialle hanno sequestrato 8 confezioni di crema per smagliature, 46 confezioni di lacca e schiuma per capelli e 9 profumi, segnalando il legale rappresentante della società controllata alla competente Procura della Repubblica.

In due negozi invece sono stati sequestrati 29 capi d’abbigliamento che mostravano il marchio Nike, Gucci, Fendi, Dior e Chanel. In realtà si trattava di prodotti contraffatti. I titolari delle due attività sono stati a loro volta segnalati alla Procura.

Tutti i prodotti esposti nei negozi a Civitanova Marche, sia i capi d’abbigliamento contraffatti, sia i cosmetici pericolosi, sono stati sequestrati dai finanzieri.