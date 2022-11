Fermo, irregolarità sulla sicurezza in un tomaificio: attività sospesa

Attività sospesa dai carabinieri per un tomaificio con sede a Fermo gestito da un cinese di 46 anni, a causa di gravi violazioni in termini di sicurezza sul lavoro. Tutti assunti regolarmente i l lavoratori. Ammende da 37 mila euro e sanzioni da 4 mila euro.

FERMO – In seguito ai controlli congiunti in un tomaificio gestito da un cinese di 46 anni dei carabinieri di Fermo, dei carabinieri forestali di Fermo e Montegiorgio e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, l’attività è stata sospesa. Gli investigatori hanno riscontrato gravi violazioni in termini di sicurezza sul lavoro, sebbene tutti gli operai fossero assunti regolarmente.

All’interno del tomaificio di Fermo sospeso dai carabinieri si trovavano all’opera 2 donne e 4 uomini, tutti di origine cinese regolari sul suolo italiano, intenti a cucire pellame per scarpe e ad utilizzare colla per assemblare i pezzi di pellame. In seguito agli accertamenti sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Nei locali in cui si eseguivano le produzioni, nel bagno e nel magazzino erano presenti cavi e interruttori non a norma, spesso arrabattati con nastro isolante, prolunghe e adattori ad uso domestico non idonei alla produzione, assenza della documentazione prevista, in particolare il registro di carico\scarico dei rifiuti pericolosi.

Per questi motivi i carabinieri hanno sospeso l’attività ed hanno emanato ammende per 37 mila euro e sanzioni per 4 mila euro. Sebben il titolare dell’attività risieda in Italia dal 2014, non è in grado di parlare l’italiano e si è resa necessaria la traduzione da parte di un connazionale in grado di comunicare con i militi.