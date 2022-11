La Gdf di Macerata sequestra mille litri di alcolici e superalcolici

MACERATA – Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata a contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti di provenienza incerta e potenzialmente non sicuri per i consumatori, con sanzioni ad un commerciante.

Come riporta l’Ansa, i finanzieri hanno sequestrato 1.287 bottiglie di alcolici e superalcolici (per complessivi 1.000 litri circa), di provenienza nazionale ed estera, poste in vendita in un esercizio commerciale, gestito da uno straniero, privo della relativa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso del controllo, eseguito con la collaborazione del personale dell’Asur Marche-Area Vasta 3, sono stati inoltre sequestrati oltre 31 kg di prodotti ittici, tra ostriche, granchi e mazzancolle, esposti ai fini della vendita senza la documentazione di origine comprovante la loro tracciabilità. Il titolare è stato segnalato alle autorità competenti per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 7.500 euro.

Ulteriori accertamenti verranno esperiti per verificare eventuali profili di irregolarità anche da un punto di vista fiscale.