Jesi, l’Ugl protesta: «struttura del comando di Polizia Locale inadeguata, carenza di personale e questione Comandante»

ANCONA – L’Ugl ritorna sulla questione del Comando di Polizia Locale a Jesi, che definisce «annosa». Il sindacato, con una nota a firma del segretario regionale Ugl Polizia Locale Marche Vincenzo Marino, che riportiamo per intero, si scaglia contro alcune dichiarazioni del sindaco Fiordelmondo in tema di assunzioni di nuovi agenti, stato della struttura del Comando e scelta del comandante. Di seguito la nota integrale:

«I continui proclami da parte del Sindaco in merito al futuro della Polizia Locale di Jesi, ci obbligano ad intervenire e chiarire molte inesattezze, per trasparenza d’informazione e correttezza nei confronti di lavoratori e cittadini.

Iniziamo dall’Organico, al di sotto della media regionale, l’unico Comando di Polizia Locale ad avere un deficit cosi elevato, (20 unità mancanti, fonti, Legge Regione Marche n. 1/14, un Agente per ogni 700 Jesini). Chiediamo al Sindaco, come si fa a dichiarare che verranno assunte 3 unità, sapendo che altre 3 andranno via?

Una struttura, quella del comando di Polizia Locale, non idonea sia da un punto di vista operativo, sia da quello della sicurezza igienico sanitaria dei luoghi di lavoro; formazione per gli operatori? Un miraggio. Uniformi? Argomento tabù. Auto di servizio? Vetuste.

Ma la ciliegina sulla torta è l’argomento Comandante. Incontrato prima e dopo le elezioni, il Sindaco aveva categoricamente affermato la volontà di non assumere, visto le fallimentari esperienze vissute negli anni precedenti, Dirigenti della Polizia Locale esterni, ma di valorizzare risorse interne. Ora a distanza di pochi mesi cosa è cambiato? Praticamente tutto e molto probabilmente, come già anticipato dallo stesso Sindaco, tornerà proprio colui il quale durante la sua direzione non ha apportato nulla se non quanto sopra descritto.

Ci viene da dire: “Quando la realtà supera la fantasia”. Noi non staremo a guardare, abbiamo espresso la nostra contrarietà e non permetteremo che gli operatori continuino a lavorare in uno stato di profonda incertezza e a “tirare a campare”, anche perché il copione l’abbiamo già visto. Vuoi vedere che tra qualche mese saremo nuovamente senza un Comandante?».