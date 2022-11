Martinsicuro, le opposizioni chiedono di revocare l’ampliamento del depuratore: «rischio esondazione elevato»

Ne danno notizia il sindaco Massimo Vagnoni e l’assessore ai lavori pubblici Monica Persiani: 2,8 milioni di euro per la nuova scuola dell’infanzia in via Venezia a Martinsicuro.

TERAMO – La nuova scuola dell’infanzia in via Venezia a Martinsicuro si realizzerà ed il finanziamento è stato confermato. Lo rendono noto il sindaco Massimo Vagnoni e l’assessore Monica Persiani. Il plesso che sorgerà sarà destinato ai più piccoli, attualmente in via Aldo Moro, ed ospiterà fino a 225 alunni in 9 sezioni. Costo dell’opera 2,8 milioni di euro.

«Premiato ancora una volta l’importante lavoro di programmazione messo in campo dell’amministrazione comunale – che si è fatta trovare pronta a rispondere all’avviso dedicato al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – e la competenza e professionalità degli uffici che ringraziamo per il lavoro svolto» il commento dell’Ente.

La nota a firma Vagnoni e Persiani continua specificando che «La scheda presentata nello scorso mese di febbraio – a differenza di quanto qualcuno ha voluto far credere – non presentava alcuna criticità tale da mettere in discussione il finanziamento». In seguito alle riserve esposte dal Miur, gli uffici tecnici hanno presentato le documentazioni integrative e chiarito tutti i dubbi.

Le prossime fasi prevedono tempi serrati che dovrebbero portare alla consegna dei lavori entro il 31 marzo 2023. Nei mesi scorsi il comune aveva avviato le pratiche per l’affidamento dei lavori di progettazione.

La nota del sindaco Vagnoni e dell’assessore Persiani conclude con un «ringraziamento ai nostri uffici comunali e alla Preside Dott.ssa Barbara Rastelli per l’ottimo lavoro di squadra messo in campo che ci ha consentito di raggiungere questo primo importante e condiviso obiettivo. L’edilizia scolastica continua a rappresentare una priorità per la nostra amministrazione anche per questo nuovo mandato che abbiamo iniziato e daremo impulso a tutte le iniziative necessarie per migliorare tutti i nostri plessi scolastici, concludono gli amministratori».