Minacce con un piede di porco: i carabinieri ritirano 40 armi da fuoco ad un anziano

E’ stato denunciato e non potrà far rientro a Montegranaro per i prossimi 3 anni il responsabile del doppio accoltellamento avvenuto durante la festa patronale. Fermato e disarmato dai presenti, che lo hanno consegnato ai carabinieri.

FERMO – L’uomo che ha dato in escandescenze ed ha seminato il panico alla festa patronale di Montegranaro è stato denunciato e raggiunto da un foglio di via obbligatorio. Nel pomeriggio dello scorso 12 ottobre si è reso protagonista di due aggressioni armato di coltello. Prima ha cercato di scagliare un fendente all’addome di un connazionale con il quale aveva avuto un diverbio. Il secondo accoltellamento, è avvenuto invece tra le bancarelle della festa patronale, nel centro di Montegranaro.

Si tratta di un uomo di origine marocchina di 43 anni, residente a Civitanova Marche. Nel pomeriggio, all’interno di un bar, forse a causa di vecchie ruggini ha cercato di ferire un suo connazionale, anch’egli di 43 anni. Ha estratto un coltello a serramanico ed ha scagliato un colpo in direzione dell’addome, ma il suo bersaglio ha schivato il fendente.

L’uomo in seguito a avuto un altro diverbio, questa volta tra le bancarelle della festa patronale di Montegranaro, terminata anche questa con un accoltellamento. Per motivi ancora da ricostruire, è nata una discussione molto accesa, sfociata presto in aggressione, con un uomo di 50 anni di origine pugliese, che ha riportato una ferita da taglio al volto. L’aggressore è stato bloccato e disarmato dai presenti, che lo hanno consegnato ai carabinieri subito intervenuti sul posto.

Dopo aver raccolto le testimonianze di chi c’era ed aver compiuto le formalità di rito, i militari hanno denunciato il marocchino in stato di libertà per lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi o strumenti atti a offendere.

L’uomo oltretutto era già noto alle forze dell’ordine che, ritenutolo un soggetto pericolo per l’ordine pubblico, hanno chiesto ed ottenuto dalla Questura l’emissione di un foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni. I carabinieri hanno dunque notificato la misura all’interessato e gli hanno intimato di non fare ritorno nel comune di Montegranaro per tutta la durata della misura.