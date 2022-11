Cinque minorenni rintracciati tra Marche e Abruzzo dalla Polfer nell’ultima settimana

ANCONA – Circa 2.680 persone controllate, 2 denunciati; 186 pattuglie impiegate in stazione e 40 a bordo treno, per un totale di 80 convogli ferroviari presenziati. 24 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria. 5 minori non accompagnati rintracciati.

Come riporta l’Ansa, è il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo che ha visto l’intensificazione dei servizi di vigilanza sia all’interno delle stazioni che a bordo dei treni. Durante la settimana è stata eseguita anche un’operazione “Oro Rosso” durante la quale sono stati effettuati controlli straordinari presso i depositi di materiale ferroso, lungo le tratte ferroviarie e su strada, per contrastare il fenomeno dei furti di rame e di altri materiali. Un fenomeno che interessa le infrastrutture del settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando spesso l’interruzione di pubblici servizi come quello assicurato dai treni.

Nel corso dei controlli, a Giulianova la Polfer è intervenuta su richiesta del capotreno per un 26enne cittadino straniero privo di biglietto. Identificato, è risultato irregolare sul territorio dello Stato, nonché in possesso di un coltello: è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire le generalità, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi. A Pescara, la Polfer è intervenuta nella tabaccheria situata nell’atrio della stazione perché un 49enne italiano, in stato confusionale, ha divelto e gettato a terra alcuni oggetti. E’ stato deferito per il reato di danneggiamento. Sempre a Pescara, nel corso dei consueti servizi di vigilanza, sono stati rintracciati e riaffidati tre minori.

Un altro è stato rintracciato a Terni, a seguito di segnalazione della Questura: si era allontanato da casa il giorno precedente destando preoccupazione tra i familiari. I poliziotti lo hanno individuato in un locale per la somministrazione automatica degli alimenti in una zona attigua alla stazione ferroviaria e lo hanno riaffidato alle cure della madre.