Pubblicizzavano un’assicurazione per auto vantaggiosa, ma era una truffa: denunciate

FERMO – I carabinieri di Montegranaro hanno identificato e denunciato per truffa in concorso due donne residenti in Campania. Le due, una giovane pregiudicata rumena residente a Casal di Principe ed una donna di Sant’Anastasia di sessant’anni, sono accusate di aver pubblicizzato e venduto un’assicurazione per l’auto truffa.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di una donna di Avezzano. Presentandosi impropriamente come “Vittoria Assicurazioni”, le due hanno messo un annuncio su un sito specializzato, proponendo un’offerta vantaggiosa: solo 600 per una polizza assicurativa RCA annuale.

La vittima della truffa dell’assicurazione auto, ha versato la somma pattuita su una carta prepagata intestata ad una delle due, ma non ha mai ricevuto il tagliandino dell’assicurazione, così, resasi conto di essere stata raggirata, si è rivolta alle forze dell’ordine.

Dopo un minuzioso controllo dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, i carabinieri hanno identificato le due presunte truffatrici. Le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione nel momento in cui si stipulano assicurazioni per auto e moto, specialmente in siti on line poco noti, o nel caso di offerte evidentemente non in linea con i prezzi del mercato. In questi casi è sempre meglio consultare i portali ufficiali delle compagnie assicurative, o recarsi presso le loro sedi per chiedere delucidazioni.