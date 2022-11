Teramo, lavoro nero e irregolarità gravi: sospeso un laboratorio artigianale

I residenti di un condominio hanno allertato i carabinieri dopo aver udito rumori strani provenire da un appartamento. Le forze dell’ordine hanno arrestato a Silvi un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Aveva procurato ferite guaribili in sette giorni alla moglie. Non era la prima volta che la aggrediva. Il Giudice ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Chieti.

TERAMO – Preoccupati da grida e rumori che sentivano provenire dall’interno di un appartamento, i residenti di un condominio hanno chiamato i carabinieri. Giunti sul posto le forze dell’ordine hanno interrotto un violento litigio tra una coppia di coniugi. In realtà si trattava più che altro di un’aggressione, al termine della quale la donna aveva riportato diverse lesioni e ferite giudicate guaribili in sette giorni dall’ospedale di Atri. L’uomo invece è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, che oltretutto si sarebbero ripetuti a più riprese in quel appartamento di Silvi.

I fatti sono accaduti nella tarda serata dello scorso sabato12 novembre. Ad essere arrestato dai carabinieri della stazione di Silvi, un uomo di 40 anni che, in base a quanto appurato dalle forze dell’ordine, non era la prima volta che alzava le mani contro sua moglie. Anzi, sembra che maltrattasse la donna già da diversi anni oramai.

Il Magistrato che ha convalidato l’arresto ha anche disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Chieti, dove l’uomo è in attesa dell’interrogatorio di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo.