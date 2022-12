Ambulanza schiacciata dal tir, la famiglia di una vittima ringrazia per l’affetto ricevuto

Attesa per oggi un’ispezione delle salme delle vittime. Mentre l’autista del camion viene iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, gli accertamenti sulla dinamica della tragedia dell’ambulanza schiacciata si concentrano sul carico trasportato: forse le balle di fieno “ballavano” ed hanno provocato lo sbilanciamento del tir che ha schiacciato l’ambulanza.

ANCONA – Per l’ambulanza schiacciata da un tir a Chiaravalle, sulla rampa di accesso del raccordo autostradale, tra il casello di Ancona nord e la superstrada, contestato l’omicidio stradale aggravato all’autista del camion.

Oggi all’ospedale regionale di Torrette dovrebbero tenersi un’ispezione esterna delle salme delle due vittime, l’autista, Simone Sartini di Senigallia di 28 anni, e un paziente, Cosimo Maddalo, 81 anni originario di Brindisi. Non è in pericolo di vita invece la terza persona estratta dall’interno del mezzo di soccorso, sebbene abbia riportato diverse ferite.

Mentre l’autista del camion, un trentenne originario della Romani, è indagato per omicidio stradale, gli inquirenti si concentrano sulle cause dell’incidente. Il tir stava trasportando 250 tonnellate di balle di fieno all’interporto, ma non viaggiava a carico pieno. L’ipotesi è che il carico possa essersi mosso in curva ed aver provocato lo sbilanciamento del tir, che si è quindi ribaltato schiacciando l’ambulanza che viaggiava sulla corsia opposta.

Al vaglio degli inquirenti ora gli ancoraggi del carico, per valutare se qualcosa non ha funzionato, oppure se non erano corrispondenti alle normative vigenti. Parrebbe esclusa al momento l’ipotesi di una rottura improvvisa o di un qualche malfunzionamento.