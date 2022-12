Blocco degli aumenti dei pedaggi A24-A25, Liris: «Una vittoria per tutti»

LANCIANO – È di un ferito il bilancio a seguito di un tamponamento di un furgone Ducato contro la parte posteriore laterale di un bus della Di Fonzo Spa per il traporto studenti. L’incidente è avvenuto alle 7.30 sulla statale 16 in località Le Morge di Torino di Sangro (Chieti).

Come riporta l’Ansa, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni e sul posto sono giunti anche addetti dell’Anas. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il conducente del furgone sarebbe rimasto abbagliato dal sole e non si è accorto in tempo che il bus di linea, con e frecce inserite, era fermo per far salire passeggeri.

Invano il tentativo di evitare l’impatto ed ha visto il mezzo fermo solo all’ultimo momento, quando ha tentato di evitare lo scontro, girandosi di lato e occupando di traverso la carreggiata, tra l’autobus e il guardrail lato mare. Il ferito, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Lanciano è il passeggero a lato del conducente del furgone traportato per cure dal 118 all’ospedale di Chieti. Illesi autista e un passeggero lavoratore che erano sul bus. Il bus stava iniziando il giro per prendere i ragazzi da portare nelle scuole di Torino di Sangro.

Come riporta l’Ansa, per i rilievi sul posto i carabinieri della Compagnia di Ortona e la Polstrada per regolare il traffico.