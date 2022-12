Carabinieri e vigili del fuoco soccorrono di notte un ragazzo caduto nel fiume Misa

ANCONA – Domenica 4 dicembre a Jesi, nella splendida cornice del Palazzo dei Convegni si è tenuta la prima presentazione ufficiale del nuovo libro di Luigi Ramini “Scacco al Re!” pubblicato dalla casa editrice Raffaello.

“Scacco al Re” è un libro che rappresenta a tutti gli effetti un corso di Scacchi pensato per un pubblico più giovane , scritto sotto forma di romanzo, in cui quattro ragazzini, di pagina in pagina, guidano il lettore alla scoperta del millenario nobil giuoco.

La presentazione ha visto la sala del palazzo gremita al limite della capienza, con tanti curiosi e appassionati del gioco presenti. Nella prima fase della presentazione l’autore ha ripercorso le principali tematiche del libro, che, oltre al vero e proprio “corso di Scacchi” , nella seconda parte ripercorre anche la Storia del gioco stesso, tramite aneddoti e storie di vari campioni del passato. La sezione finale del libro presenta infine un capitolo ricco di esercizi da svolgere.

In conclusione della prima parte della serata è stato inserito un effetto teatrale che ha riscosso notevole successo: Luigi Ramini ha affermato che una partita a scacchi è come una favola in cui sembra di tornare indietro nei secoli fino al periodo medioevale. Ciò detto ha simulato di giocare una partita immaginaria e come per magia in sala si sono materializzati Cavalieri, dame di corte, sgherri e altri personaggi storici, tutti attori appartenenti al gruppo Mediovealis di Jesi, noto per realizzare e mettere in scena commedie ambientate nell’epoca medioevale.

La seconda parte della serata ha visto invece gli interventi degli illustri ospiti in sala, in linea di massima incentrati sui grandi benefici prodotti sui ragazzini dal gioco degli scacchi. Lorenzo Antonelli, Vice Presidente Vicario della Federazione Scacchistica Italiana, ha illustrato come la Federazione stia da tempo fortemente incentivando la diffusione della “materia scacchi” all’interno degli Istituti Scolastici illustrando vari progetti. È stato poi il momento della più volte campionessa scolastica Laura Antonelli che, con un intervento preciso e molto interessante, ha voluto mettere in evidenza quello che gli Scacchi le hanno insegnato dal punto di vista personale, forgiando il suo stesso carattere, e migliorando la sua attenzione e intelligenza logica. Quest’ultimo intervento è stato molto apprezzato dal pubblico in sala, composto per la maggior parte da studenti, docenti e dirigenti scolastici che hanno così potuto valutare direttamente i vantaggi dell’utilizzo degli scacchi all’interno delle scuole.

Per la casa editrice Raffaello è intervenuto Emanuele Ramini, che ha anche svolto il ruolo di moderatore della serata. Anche lui ha messo in evidenza come la casa editrice abbia sin dall’inizio creduto fortemente in questo progetto ritenendo gli Scacchi un valido sussidio anche a livello scolastico. Questa di Jesi è stata, per scelta dell’autore e della casa editrice, la prima presentazione ufficiale del libro, alla quale ne seguiranno altre in varie città italiane e in istituti scolastici.