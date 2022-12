Finanziamento da due milioni di euro a Città Sant’Angelo per i lavori pubblici

PESCARA – La Giunta Comunale di Città Sant’Angelo ha deliberato in questi giorni degli interventi per il rifacimento delle strade, da mettere in atto nei prossimi mesi per migliorare la viabilità del vasto territorio angolano. Le prime lavorazioni saranno coperte da un investimento di 250 mila euro ed eseguite in Via Fognano e Strada Giardino, che sommato alle precedenti opere totalizza più di un milione di euro nell’ambito della rigenerazione degli asfalti di Città Sant’Angelo.

Le seconde lavorazioni relative al rifacimento delle strade a Città Sant’Angelo, saranno invece coperte da un investimento di 250 mila euro ed eseguite in Strada Colle Tondo nell’ambito della mitigazione dei dissesti, della messa in sicurezza delle zone franose, del rifacimento degli asfalti e del miglioramento della regimentazione delle acque.

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “Si tratta di opere fortemente volute dall’Amministrazione, rese possibili da investimenti importanti ottenuti anche tramite bandi regionali, che vanno ad aggiungersi all’ampio programma di riqualificazione del territorio angolano e che fanno seguito ad interventi già eseguiti nelle zone periferiche e rurali, quali Strada Gaglierano e Via Cantine, per conferire a quest’ultime una nuova dignità. Tramite questi ed altri interventi previsti, andremo a risolvere tutte quelle problematiche che relegano alcuni cittadini a dei trattamenti di serie B e che abbiamo voluto riportare in auge, anche attraverso dei servizi di manutenzione stradale.