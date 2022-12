La donazione del club “Amici degli Anni 80” alla Caritas di Martinsicuro

Originaria di L’Aquila, ma residente a Martinsicuro, Beatrice Gioia ha diciotto anni ed è stata selezionata per la finalissima di Miss Italia, in programma il prossimo 21 dicembre. «Sono molto emozionata ed orgogliosa di rappresentare la Regione, ma ancora non riesco completamente a rendermene conto».

TERAMO – Ha 18 anni, frequenta il liceo scientifico a San Benedetto del Tronto, è originaria de L’Aquila, ma si è trasferita a Martinsicuro in seguito al sisma del 2009. Sarà Beatrice Gioia a rappresentare l’Abruzzo tra le 21 finaliste (una per ogni regione, più Miss Roma) nella finalissima di Miss Italia che si terrà il prossimo 21 dicembre.

«Ancora non riesco a realizzare completamente – afferma emozionatissima la ragazza – ma sono molto contenta e sono sicura che man mano che si avvicinerà la serata finale crescerà la tensione». Beatrice, che frequenta il quinto anno di liceo scientifico, vuole trarre il meglio da questa esperienza: «Voglio cogliere questa opportunità così importante, ma allo stesso tempo non voglio mettere da parte gli studi, anche in vista dell’università. Poi certo, tutte le 21 ragazze che sono rimaste in competizione coltivano il sogno di vincere. Ma devo dire che non c’è malizia o competitività tra noi».

Beatrice lo scorso anno ha partecipato per la prima volta ad un concorso di bellezza, arrivando in finale a Miss Blu Mare. Quest’anno invece è stata eletta Miss Sorriso Abruzzo nelle selezioni regionali a Cappadocia. Poi, durante le fasi prefinali svoltesi a Fano dal 16 al 18 settembre, alle quali si sono presentate 197 ragazze provenienti da tutta Italia, è stata selezionata tra le 21 miss che parteciperanno alla serata finale di Miss Italia. «Non me l’aspettavo, specie di arrivare prima alle selezioni regionali. Sono ovviamente molto contenta, ma anche molto orgogliosa di rappresentare questa Regione così bella. Amici e parenti fanno tutti il tifo per me. Perfino i professori e i miei compagni di scuola attendono con ansia la finale» aggiunge Beatrice.

Molto soddisfatto anche il papà, che afferma: «A casa siamo tutti contenti. Sarà un’esperienza bellissima, che spero potrà godersi appieno e che sono convito le sarà molto utile. Noi dal canto nostro siamo felici che possa prendere parte ad un concorso che da 83 anni è centrale nel nostro Paese. Per quanto riguarda il futuro di Beatrice invece, penso che l’importante sia che compia le scelte che possano renderla felice. Noi le daremo tutto il nostro supporto, senza imporle niente».

Appuntamento dunque il prossimo 21 dicembre per la finalissima di Miss Italia, nella quale Beatrice Gioia, di diciotto anni, originaria di L’Aquila, ma residente a Martinsicuro, rappresenterà l’Abruzzo.