La rapina alle poste di Alba Adriatica era falsa: denunciato l’uomo che aveva detto di averla subita

TERAMO – In occasione delle imminenti iscrizioni per il prossimo anno scolastico, scuole aperte dell’Istituto Comprensivo Corropoli-Colonnella-Controguerra diretto da Stefania Nardini, che apre le porte alle famiglie: nei giorni 15 e 17 dicembre, presso la sede centrale a Corropoli, sarà attivo uno sportello di consulenza attraverso il quale docenti e responsabili dell’accoglienza incontreranno i genitori interessati a conoscere l’offerta formativa della scuola.

A seguire poi ad anno nuovo il tradizionale appuntamento con le giornate di Open Day (per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado), che si svolgeranno in presenza nelle rispettive sedi dell’Istituto. Di seguito il calendario di scuole aperte all’IC Corropoli-Colonnella-Controguerra: a Corropoli, sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; a Colonnella sabato 14 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e a Controguerra, venerdì 13 gennaio 2023, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

In queste date sarà possibile visitare i tre plessi dell’Istituto e incontrare il Dirigente Scolastico insieme alle figure di sistema per la presentazione ufficiale dell’offerta formativa e la richiesta di qualsiasi informazione inerente alla scuola, che da quest’anno comprende anche la realizzazione di programmi europei. Sono previste diverse attività di accoglienza e laboratoriali, anche con il supporto di bambini e ragazzi dei due ordini superiori di scuola (primaria e secondaria di I grado), che saranno presenti in qualità di tutor accanto ai futuri piccoli iscritti. In particolare sarà possibile partecipare a laboratori di arte, coding/ robotica, scienze, L2, musica, motoria e informatica, che vedranno bambine e bambini protagonisti di nuovi apprendimenti, direttamente a contatto con gli ambienti fisici in cui andranno ad operare alla scoperta delle varie discipline. I ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di Corropoli si esibiranno nell’esecuzione di alcuni brani musicali.

“Siamo pronti a far conoscere la nostra scuola alle famiglie”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica Stefania Nardini, “e per questo ringrazio tutti i docenti che hanno preparato con cura e con passione un così ricco e stimolante programma di accoglienza. Speriamo quindi vivamente che in tanti verranno a farci visita, genitori e figli, per vivere insieme un nuovo percorso di crescita e condivisione”.

Per chi non avesse la possibilità di partecipare dal vivo alle giornate di Open Day, si segnala la relativa sezione sul sito dell’Istituto, dove sarà possibile accedere a tutti i contenuti digitali di presentazione della scuola e dell’offerta formativa.