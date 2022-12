Minaccia un parente con una pistola a salve: denunciato

FERMO – A seguito di controlli specifici effettuati dai carabinieri della radiomobile di Fermo, due persone sono state denunciate a Porto Sant’Elpidio per violazioni degli obblighi delle misure cautelari alle quali sono sottoposti. Probabile ora che i provvedimenti che li riguardano possano subire un inasprimento della pena.

Il primo è un rumeno di 39 anni, finito agli arresti domiciliari in seguito ad un borseggio commesso a Padova. Fine pena prevista per il 2025, ma probabilmente l’uomo subirà un aggravamento della misura, dal momento che i carabinieri non lo hanno trovato a casa e lo hanno denunciato per evasione.

Discorso simile per un ragazzo di 20 anni di origini indiane, già noto per altri precedenti e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emesso dal Tribunale di Cuneo, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Anche in questo caso i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno chiesto all’Autorità Giudiziaria un aggravamento del provvedimento che lo riguarda, per le violazioni delle misure cautelari.