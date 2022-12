Montemarciano, colpo nell’azienda: auto di traverso e chiodi per fermare gli inseguitori

Un’ambulanza è rimasta schiacciata da un camion che si è ribaltato sulla corsia opposta, mentre transitava sulla rampa d’immissione dell’autostrada tra l’uscita di Ancona nord e la Statale 16, nel territorio di Chiaravalle. Morti nell’incidente l’autista del mezzo di soccorso e un paziente trasportato.

ANCONA – Tragedia che ha dell’incredibile sullo svincolo di collegamento tra l’uscita della autostrada di Ancona Nord e la Statale 76 nel territorio di Falconara Marittima, dove un’ambulanza della Croce Rossa Italiana è rimasta schiacciata da un camion che si è ribaltato nella curva della rampa d’immissione all’autostrada. Nell’incidente, che ha coinvolto anche un’altra vettura, hanno perduto la vita due persone: un paziente ed un assistente sanitario. Una donna sarebbe ferita in gravi condizioni.

Immediatamente giunti sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante e si sono messi all’opera per liberare dalle lamiere le persone rimaste intrappolate. Per farlo, i vigili del fuoco hanno utilizzato una gru e un’Aps senza però riuscirci, pertanto si è reso necessario l’intervento da parte di una ditta specializzata, che con due gru è riuscita a raddrizzare il camion ribaltato. Purtroppo due persone all’interno del mezzo di soccorso sono state estratte senza vita. Si tratterebbe di un paziente da poco dimesso dall’ospedale di Ancona e dell’autista dell’ambulanza schiacciata dal camion ribaltato. Un terzo occupante, una donna, sarebbe stata estratta viva e trasferita d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, in gravi condizioni. Non ha riportato grosse ferite invece l’autista del mezzo pesante, sebbene fosse in stato di shock.

Il camion, che viaggiava a pieno carico, si stava dirigendo verso l’interporto. Non è ancora chiaro al momento cosa abbia provocato il ribaltamento del l’autoarticolato, forse uno sbilanciamento del carico. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco di Ancona, anche due pattuglie della polizia stradale di Senigallia ed Ancona, che indagano per omicidio stradale. L’autista del camion, di origine rumena, sarebbe stato sottoposto all’alcol test, che avrebbe dato risultato negativo.

L’incidente si è verificato intorno alle 10:30 e le operazioni di recupero delle vittime sono proseguite per ore. Lo svincolo è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di recupero dei mezzi e messi in sicurezza del luogo dell’incidente.