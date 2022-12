“Icaroday 2022 – la formazione condivisa: scuola e azienda” all’Alessandrini-Marino

TERAMO – Legare il mondo della scuola a quello del lavoro è diventata oggi un’esigenza contingente per veicolare i percorsi formativi a quelli lavorativi del nostro territorio. Il progetto “Icaro” è stato elaborato dai docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo Luca Di Carlo, Giorgia Di Vincenzo e Pietro Galantini, e sostenuto dal Dirigente Scolastico, Dottoressa Manuela Divisi, per rispondere alle esigenze delle aziende del luogo, mediante percorsi formativi aggiuntivi che verranno strutturati in sinergia tra la scuola e le aziende. Per queste ragioni è stato organizzato un incontro, che si è tenuto, venerdì 2 dicembre 2022, presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo.

Dopo i saluti e i ringraziamenti ai partecipanti il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Manuela Divisi (collegata a distanza, ndr), ha ribadito l’importanza degli istituti tecnico e professionale in quanto scuole altamente professionalizzanti, precisando che l’ambizioso Progetto “Icaro” apre l’istituzione scolastica al territorio e alle aziende, restituendo la dovuta importanza ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento ex Alternanza Scuola-Lavoro, ndr) che consentono agli studenti di toccare con mano quelle che sono le possibilità lavorative che le aziende offrono. Poi ha auspicato una buona riuscita del Progetto, sottolineando che l’ha subito sposato con molto entusiasmo perché destinato agli studenti che sono sempre al centro dell’attenzione della scuola.

Successivamente sono intervenuti i seguenti relatori: il Prof. Dino Mastrocola – Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, la Prof.ssa Clara Moschella – Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, l’Ing. Giammario Cauti – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Teramo e i Proff. Giorgia Di Vincenzo e Luca Di Carlo. Ha moderato i lavori la Prof.ssa Amalia Savini – Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico. Questa una breve sintesi degli interventi.

Il Prof. Dino Mastrocola ha ringraziato gli organizzatori per aver coinvolto l’Ateneo teramano nel Progetto, sottolineando l’importanza di rafforzare il legame tra il mondo della formazione e quello del lavoro al fine di formare figure professionali sempre più adeguate alle esigenze delle aziende. In proposito ha fatto presente che l’Unite già da diversi anni interagisce con le aziende per creare nuovi corsi di laurea richiesti dal mondo del lavoro.

La Prof.ssa Clara Moschella (già Dirigente Scolastico dell’Istituto, ndr) si è soffermata sull’importanza di riuscire a superare le differenze tra le varie discipline e ipotizzare una progettualità interdisciplinare e transdisciplinare perché in questi anni di progetti ne sono stati attuati diversi, ma il loro punto debole è che spesso risultano completamente distaccati dal curricolo delle varie scuole. Secondo lei il Progetto “Icaro” rappresenta una progettualità di lunga durata, fortemente condivisa all’interno della scuola e che vuole gettare dei ponti particolarmente ambiziosi, da una parte con l’Università e dall’altra con il mondo del lavoro. Con riferimento ai PCTO ha precisato che essi per gli studenti rappresentano un’occasione fondamentale per capire che tipo di attività lavorativa è più congeniale alle loro esigenze.

L’Ing. Giammario Cauti si è soffermato sull’importanza per Confindustria di partecipare a questo evento perché attualmente ha la consapevolezza che il più grande valore di un’azienda sia dato dal capitale umano. Ha, inoltre, precisato che oggi la provincia di Teramo è una delle più attive e importanti a livello abruzzese e la regione Abruzzo è tra le regioni più industrializzate italiane ed europee; in tale contesto è fondamentale per le imprese consolidare il rapporto con l’Università e con le scuole del territorio. In quest’ottica con il Progetto “Icaro” la scuola si apre ad ascoltare quelle che sono le esigenze delle aziende per cercare di attuare percorsi formativi in linea con i bisogni del mondo del lavoro.

La Prof.ssa Giorgia Di Vincenzo ha precisato che «uno dei punti di forza del progetto è la “motivazione” che, come affermava lo psicologo Maslow, è alla base del comportamento umano. Bisogna, quindi, motivare i ragazzi ad apprendere e a fare le cose in modo nuovo, sviluppando la capacità di imparare. Lo scopo finale del Progetto è quello di aiutare gli studenti, guidarli a scegliere il percorso lavorativo adatto per loro e, quindi, per le aziende perché, se i ragazzi sono il nostro futuro, noi docenti siamo il loro presente».

Il Prof. Luca Di Carlo ha affermato che «sensibilizzare la coscienza del nostro territorio attraverso la sinergia tra la scuola e il mondo industriale rappresenta la vera innovazione del percorso scolastico dell’Istituto. Gli studenti veicoleranno il nostro messaggio attraverso le opportunità offerte dalle aziende che si apriranno al territorio, offrendo formazione specifica per gli studenti stessi».

Hanno partecipato all’iniziativa una rappresentanza di docenti e studenti dell’Istituto e i delegati delle seguenti aziende del territorio: ACS DOBFAR, ADVANCED COMPOSITES SOLUTION, ALBA DOORS, ALFAGOMMA INDUSTRIAL SPA, AMADORI, ARCA ROSSA, ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO, CORDIVARI, COSMEP, DMP, ERMAI, FARAONE, FULMINIS, GLM, GOLDEN LADY, INTERNATIONAL PUR, LAFER, MECCANICA CR, MECCANICA DB06, PCM, PERFETTI VAN MELLE, PROMETAL, PUREM CASTELLALTO, SACIM GROUP, SEA, SIM, SOFIR, STEEL INFORMATICA, STEELTE, SUSTA S.R.L., TEKNOELETTRONICA, U-FOR – AUTOMOTIVE HOT STAMPING SOLUTIONS.

Le suddette aziende hanno avuto la possibilità concreta di esporre ai referenti dell’Istituto le necessità per figure professionali, divisi per aree tematiche. I referenti hanno raccolto le richieste delle aziende e provvederanno successivamente a organizzare corsi in presenza per una formazione specifica in base alle richieste presentate. L’invito è stato esteso a tutte le aziende del territorio per cui, quelle impossibilitate a intervenire all’incontro, ma comunque interessate all’iniziativa, potranno contattare i referenti del Progetto al seguente indirizzo mail:iisalessandrinimarino.icaroformazione@iisteramo.edu.it

L’evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Istituto https://www.youtube.com/iisteramo grazie alla collaborazione dei Proff. Settimio Acciaio e Alfredo Centinaro, può essere visionato in modalità in differita collegandosi al link https://www.youtube.com/watch?v=6BPboZnWw9Q