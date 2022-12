Lo scontro questa mattina intorno alle 8:00. L’auto su cui due ragazzi si trovavano a bordo si è schiantata contro un albero, lungo la bonifica del Salinello, ed un ragazzo è morto. La vittima si trovava sul sedile del passeggero. Ferito gravemente, ma non in pericolo di vita, il giovane al volante.

TERAMO – Un ragazzo di 22 anni è morto questa mattina in un tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 8, la bonifica del Salinello, nel comune di Sant’Omero. Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano due ragazzi, intorno alle ore 8:00 è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Il giovane che si trovava sul sedile del passeggero è deceduto, mentre il ragazzo alla guida, dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte del veicolo, è stato trasferito all’ospedale Mazzini di Teramo, dove si torva ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto una squadra dei vigili del fuco di Nereto che ha provveduto a liberare il giovane rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario. Purtroppo non c’è stato nulla da fare invece per il ventiduenne che si trovava al suo fianco, Matteo Tersone, Entrambi originari di Campli.

Mentre i pompieri procedevano alle operazioni d messa in sicurezza dell’area dell’incidente, i carabinieri intervenuti sul posto hanno compiuti i rilievi del caso ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perduto la vita un ragazzo di 22 anni, questa mattina sulla bonifica del Salinello.