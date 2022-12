Un sovraccarico la possibile causa del crollo del ponte sul Salinello

Nella conferenza stampa di questa mattina presso la Provincia di Teramo, è stata indicata come possibile causa del crollo del ponte sul Salinello tra Bellante e Sant’Omero, un sovraccarico.

TERAMO – Sarebbe stato un «sovraccarico non conforme ai limiti di carico imposti sulla strada» la causa del crollo del ponte sul Salinello che collega Bellante e Sant’Omero, tra le provinciali 8 e 12. Lo ha affermato questa mattina il dirigente dell’area Francesco Ranieri, in una conferenza stampa presso la Provincia di Teramo, alla quale ha partecipato anche il presidente Diego Di Bonaventura.

Diego Di Bonaventura e Francesco Ranieri durante la conferenza stampa relativa al crollo del ponte sul Salinello tra Bellante e Sant’Omero

Il cedimento è avvenuto nella serata di giovedì 29 dicembre intorno alle 23:00 in un momento in cui fortunatamente nessun automobilista stava transitando per quel tratto. «Da un primissimo sopralluogo condotto dagli uffici tecnici, si è potuto riscontrare un cedimento della spalla lato Bellante che sembrerebbe non essere riconducibile al cedimento della fondazione e che, probabilmente, potrebbe essere riconducibile ad un sovraccarico non conforme ai limiti di carico imposti sulla strada», ha spiegato Ranieri.

Il ponte che ha ceduto nella notte è stato realizzato nell’immediato dopo guerra ed è stato oggetto nel 2018 a interventi di consolidamento. «Stamattina ho sentito il sottosegretario regionale Umberto D’Annuntiis e gli uffici del Genio Civile -rende noto Di Bonaventura – Da un loro primo sopralluogo, si farà subito la messa in sicurezza con lavori per 200 mila euro. È già ipotizzabile che sarà necessario l’abbattimento e la ricostruzione per una previsione di spesa di circa 2 milioni di euro.»

Il presidente della Provincia ha poi commentato: «L’Italia ultimamente sta dimostrando che, su questi tipi di lavori, anche in meno di un anno si può ridare al territorio un’infrastruttura pronta. Sono però preoccupato: questi vecchi ponti erano stati costruiti per un’altra mobilità. Oggi invece, i mezzi che vi transitano hanno pesi diversi rispetto a cinquanta anni fa. Ci vorrebbe un “piano Marshall” in Italia per abbatterli e ricostruirli tutti.» Infine Di Bonaventura ha concluso affermando: «Adesso recuperare il tempo perso non sarà semplice ma possiamo e dobbiamo farlo».