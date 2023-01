288 comuni abruzzesi nel progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali” di Poste Italiane

Il Presidente della Repubblica nel Giorno della Memoria, riceverà al Quirinale un ex deportato abruzzese, il centenario Giovanni Paolone, originario di Cermignano e residente a Penna Sant’Andrea.

TERAMO – In occasione del Giorno della Memoria, alla cerimonia che si terrà al Palazzo del Quirinale alla presenza di Sergio Mattarella, parteciperà anche un abruzzese, Giovanni Paolone, 100 anni, residente in contrada Castellaro a Penna Sant’Andrea, ex deportato IMI, Internato Militare Italiano, in Polonia dal ’43 al ’45.

Partì per la guerra nel 1942 ala volta di Trieste, del Venezia Giulia e del confino con la ex Jugoslavia. In seguito all’Armistizio dell’8 settembre ’43 venne catturato dai tedeschi e spedito nel campo di concentramento a Stargard, in Pomerania, non lontano da Stettino. Qui rimase fino alla liberazione ad opera dei soldati americani, l’11 aprile 1945.

L’ex deportato abruzzese Paolone oggi invece sarà a Roma, accolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia di commemorazione de Giorno della Memoria. L’iniziativa è stata suggerita e caldeggiata dallo storico giuliese Walter De Berardinis.