Mentre si trovavano al lavoro per realizzare un muro contenitivo in via Umbria, gli operai della ditta incaricata hanno trovato alcuni reperti archeologici romani, a due passi dal centro di Martinsicuro.

TERAMO – Da scavi edilizi a scavi archeologici il passo è breve: durante i lavori per realizzare un muro di contenimento, sono spuntati dal terreno alcuni reperti archeologici, resti di sepoltura di età romana. Non è successo a Roma, ma a Martinsicuro, in via Umbria, poco distante dal centro, dove gli operai di una ditta incaricata di realizzare l’opera si sono trovati tra le mani le testimonianze dal passato. I reperti archeologici romani però non rappresentano una scoperta che ha dell’eccezionale per Martinsicuro: la presenza di resti dell’età romana nel territorio truentino è un fatto già accertato.

La scoperta è stata fatta lo scorso 17 gennaio, ma la notizia è stata data solo oggi dal vice sindaco Monica Persiani e dalle consigliere comunale Pinuccia Camaiaoni e Valentina Coccia. Le amministratrici hanno fatto sapere di aver atteso a dar notizia del rinvenimento dei reperti archeologici romani a Martinsicuro «per motivi di sicurezza». Hanno infatti preferito attendere che la Soprintendenza completasse i lavori di recupero e catalogazione degli stessi, «al fine di evitare atti di vandalismo o che venissero trafugati».

I lavori di scavo, rendono ancora noto Persiani, Coccia e Camaioni, «sono stati eseguiti dalla ditta “Emili”, esecutrice dei lavori appaltati, attraverso la sorveglianza archeologica della dottoressa Tiberio Daniela, come previsto dal Codice degli appalti e dal D. Lgs. 42/2004 e come prescritto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio a firma del Funzionario Competente Dott.ssa Gilda Assenti». L’opera di recupero è stata completata lo stesso mercoledì 17 gennaio e già a a partire dal giorno successivo gli operai hanno potuto riprendere i lavori di realizzazione del muro contenitivo in via Umbria.