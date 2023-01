Arrostiland 2023, la festa di “Abbruzzo di Morris” tornerà a Vacri

Dopo una lunga attesa, fra meme e simpatiche polemiche, la pagina social “Abbruzzo di Morris” ha finalmente svelato dove si terrà l’edizione 2023 di “Arrostiland”, la festa di Pasquetta abruzzese che da anni richiama migliaia di persone in vari paesi d’Abruzzo.

Così il titolare della pagina sui social: «Come ci disse una volta un Sindaco “non ho il paese adatto per Arrostiland, ma voglio candidarmi per mettere in piedi una sorta di laboratorio di idee della mia comunità”.

E i paesi infatti si uniscono e riuniscono in attesa del verdetto. Mettono in campo il meglio delle risorse umane ed economiche nella speranza di portare da loro questo splendido rave.

Ed è tutto dannatamente underground perché in realtà tutto questo lo sanno e lo capiscono solo quelli che lo vivono per davvero dedicando il loro tempo alla speranza di vedere con orgoglio il proprio paese invaso da migliaia di giovani e centinaia di famiglie. Quel piccolo pezzo di mondo nel quali si è cresciuti, nel quale si è scelto di rimanere, oppure sempre nel cuore nonostante la necessità di andare via, che per un giorno è UNA CITTÀ grazie all’impegno e alla responsabilità di tutti.

Quest’anno il percorso per l’assegnazione dell’edizione 2023 è stato davvero entusiasmante grazie alla passione e all’attitudine di tante comunità: Pollutri, Scerni e Caldari in un primo momento. Poi Roccamontepiano e alla fine il testa a testa, a tratti drammatico per chi scrive, tra Civitella Casanova e Vacri.

Le ringraziamo tutte di cuore perché senza la loro voglia di essere “laboratorio e città per un giorno” non ci sarebbe nessuna edizione 2023 da organizzare.

Quest’anno si torna a Vacri perché il cuore e la testa alla fine ci hanno consigliato così».

Sarà dunque il paese in provincia di Chieti, per il secondo anno consecutivo, ad ospitare Arrostiland il 10 aprile 2023.