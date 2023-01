“Befana in carcere” alla casa circondariale di Castrogno

L’iniziativa “Befana in Carcere”, organizzata dal Partito Radicale in tutta Italia nell’ambito del progetto “Capodanno in Carcere”, si terrà anche presso la casa circondariale di Castrogno di Teramo.

TERAMO – Epifania in carcere per fare visita ai detenuti. L’iniziativa “Befana in Carcere” organizzata dal Partito Radicale in tutta Italia nel contesto del progetto “Capodanno in Carcere” si svolgerà presso la casa circondariale Castrogno di Teramo.

Nella mattinata del 6 gennaio, a partire dalle ore 9:00, faranno visita ai detenuti Giulio Cesare Sottanelli, deputato di Azione – Italia Viva, Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo, Gabriella Antonacci, docente dell’Istituto “Alessandrini – Marino” e mediatrice culturale, Fari Alizadeh, italo-iraniana impiegata presso la Procura della Repubblica neoiscritta al Partito Radicale, Stefania D’Addario, commissione pari opportunità Ordine degli avvocati neoiscritta al Partito Radicale, Giovanni Timoteo, segretario Camera del lavoro – Cgil di Teramo e Ariberto Grifoni consigliere generale del Partito Radicale.

Al termine della visita ai detenuti della casa circondariale di Castrogno di Teramo per l’iniziativa “Befana in Carcere”, si terrà una conferenza stampa per illustrare le impressioni e i dati rilevati con la visita di cui è stato messo a conoscenza il garante abruzzese dei detenuti.