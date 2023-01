Giulianova, affidati i lavori per Polo scolastico e piscina comunale

Finanziamenti per scuole, campo da calcio e associazioni di Corropoli previsti dalla Legge di Bilancio approvata dal Consiglio Regionale. Ammontare complessivo dei fondi pari a 70 mila euro.

TERAMO – Nell’ultima seduta del Consiglio Regionale d’Abruzzo, è stata approvata la Legge di Bilancio 2023 che prevede, tra le altre cose, importanti contributi per il comune di Corropoli. I finanziamenti saranno utilizzati per le scuole del, 50 mila euro, per la manutenzione del campo da calcio Francesco Nino Ricci, 20 mila euro, ed altri piccoli contributi a favore delle associazioni sportive, culturali e sociali di Corropoli.

Esprimono soddisfazione il sindaco Dantino Vallese e i membri dell’Amministrazione comunale, che con una nota, ringraziano pubblicamente in sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis.

I finanziamenti per le scuole e il campo da calcio in arrivo a Corropoli «permetteranno di migliorare e rendere all’ avanguardia le nostre scuole e le strutture sportive – si legge nella nota diffusa dagli amministratori – Questo dimostra, da parte del Sottosegretario, il forte legame per il “suo” territorio, gestito sempre in maniera impeccabile».