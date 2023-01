Grande partecipazione all’assemblea congressuale del circolo PD di Martinsicuro

TERAMO – Si è svolta lo scorso venerdì 13 gennaio presso il Park hotel di Villa Rosa l’assemblea congressuale del PD di Martinsicuro. Il circolo locale del Partito Democratico è stato tra i primi ad avviare la fase congressuale. All’incontro di venerdì, è stata registrata una grande partecipazione, anche in seguito all’adesione del gruppo “Piazza Grande”, che alle ultime elezioni si è presentato a sostegno della lista di centrosinistra.

Sono stati ospiti dell’incontro il Presidente Regionale del PD Manola Di Pasquale, il Segretario della Federazione di Teramo del PD Piergiorgio Possenti, la Segretaria dell’ Unione Comunale del PD di Teramo Pamela Roncone, il Consigliere Regionale Dino Pepe, il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, l’Assessore al Bilancio del Comune di Teramo Stefania Di Padova, il consigliere provinciale PD Mauro Scarpantonio, la vice sindaco di Bellante Francesca di Gregorio e il consigliere comunale Giuseppe Capriotti del PD locale. A far gli onori di casa Martina Costantini, che lo scorso novembre è stata eletta egretaria al posto del dimissionario Mauro Paci. Non sono mancati poi i saluti istituzionali da parte di membri dell’amministrazione. Presente infine una rappresentante del Psi, l’ex presidente del consiglio comunale di Martinsicuro, Emma Zarroli, insieme agli ex sindaci Rapali, De Santis e Caputi.

«Un bel momento, occasione di confronto e di dibattito libero con esponenti regionali e provinciali del Partito – ha commentato la segretaria, che ha aggiunto – Piacevole la presenza e la partecipazione di alcuni giovani del territorio».

E’ stata l’occasione per fare il punto della situazione tanto a livello locale, quanto a quello nazionale. Tra i temi toccati, l’immancabile analisi della sconfitta alle ultime Elezioni Amministrative e Politiche, i diritti civili, economici e sociali, con particolare attenzione verso le tematiche dello sfruttamento dei lavoratori e della mancanza di salvaguardia della loro dignità, la difesa della sanità pubblica rispetto alle privatizzazioni, la difesa dell’acqua pubblica e lo ius scholae.

«Forte soddisfazione in merito alla nutrita partecipazione – commenta ancora la segretaria del circolo PD di Martinsicuro Martina Costantini, che in merito all’assemblea congressuale ha aggiunto – Si è trattato di un incontro di natura politica intesa come partecipazione alla vita comune di una società democratica. I temi e gli argomenti affrontati hanno spaziato dal passato, con l’analisi di ciò che non è stato positivo in termini di immagine e di consenso senza dimenticare la propria storia politica e un “gettare lo sguardo” verso il futuro riconoscendo ciò che non è stato trasmesso ai cittadini a volte per timidezza politica».