I carabinieri di Roseto degli Abruzzi incontrano gli alunni del “Saffo”

Per motivi ancora da chiarire, da qualche giorno un ragazzo straniero di 25 anni ha iniziato a perseguitare un uomo di 53 anni di Teramo: minacce, un aggressione con una bottiglia rotta e danni alla sua auto. Arrestato.

TERAMO – Da qualche giorno stava subendo atti persecutori da parte di un ragazzo, senza capirne la ragione, fino a che, spaventato per la propria incolumità e in forte stato d’ansia e agitazione, ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militi hanno allora rintracciato ed arrestato il suo carnefice, un ragazzo di 25 anni extracomunitario ma residente a Teramo, che è finito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

I carabinieri, così come la vittima degli atti persecutori, non hanno ancora capito per quale motivo il ragazzo avesse preso di mira l’uomo residente a Teramo. Fatto sta che a partire da 22 gennaio è stato oggetto di minacce ed aggressioni. In un’occasione il ragazzo lo ha affrontato brandendo una bottiglia di vetro rotta. In un altro episodio, gli ha provocato danni alla vettura.