Liceo Milli di Teramo in Erasmus+: 31 borse per progetti in Irlanda e Spagna

TERAMO – I carabinieri sono intervenuti a Prati di Tivo, nel comune di Pietra Carmela, in seguito a diverse segnalazioni giunte nei giorni scorsi, relative alla presenza di alcuni ragazzi intenti a fare derapate ed evoluzioni alla guida, in un piazzale innevato.

Per fermare questo fenomeno, che crea pericolo non solo per chi si esibisce e per chi assiste a tali manovre, ma anche per gli altri automobilisti e pedoni, i carabinieri di Pietracamela, Nerito di Crognaleto e Montorio al Vomano hanno messo in atto una serie di di servizi preventivi.

Durante un pattugliamento, i militari hanno “pizzicato” 5 automobilisti mentre si esibivano in derapate e traversate a Prati di Tivo. Per tutti loro, ragazzi con età compresa tra i 25 e i 35 anni, sono scattate contravvenzioni per “condotte di guida scorrette”.