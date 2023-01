Maltempo nelle Marche, scuole chiuse a Senigallia, fiume Misa oltre i 3 metri

Allerta arancione sulle Marche in seguito all’ondata di maltempo: a Senigallia scuole chiuse e occhi puntati sul Misa, oltre i 3 metri. Popolazione invitata a dormire ai piani alti e centro d’accoglienza allestito in via precauzionale. Terremoto di magnitudo 3.2 al largo di Ancona.

ANCONA – Avviso di condizioni meteo avverse per mare, vento e neve su tutte le Marche, dove l’allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica diramata sabato e domenica 21 e 22 gennaio, è diventata arancione. Continua a piovere sopra ampie porzioni delle MArche e a Senigallia restano chiuse le scuole.

Occhi puntati in particolare sul fiume Misa, la cui esondazione in seguito al nubifragio dello scorso settembre, ha provocato morti e devastazione. Il livello delle acque ha superato i tre metri. Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Senigallia dunque, così come restano chiusi i centri diurni per disabili, le strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, gli impianti sportivi comunali ed i luoghi della cultura come la biblioteca, mentre vengono sospesi i servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio comunale e i mercati.

Il sindaco Massimo Olivetti oltretutto ieri ha invitato la popolazione a salire ai piani alti e a non pernottare al piano terra. In via precauzione è stato attivato anche un centro d’accoglienza presso il seminario vescovile di via Cellini. Lo stesso avvertimento alla popolazione è stato diramato anche a Trecastelli, mentre a Ostra è stato attivato il centro operativo comunale.

Ad Ancona poi, ieri sera intorno alle 20, si è propagata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 di fronte alla costa. L’Ingv ha reso noto che si è originato ad una profondità di 8 chilometri.