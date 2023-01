L’AQUILA – L’ondata di maltempo annunciata nei giorni scorsi, non ha infranto la sua promessa e non si è fatta attendere, abbattendosi puntualmente sull’Abruzzo, con rovesci, nevicate e temperature in picchiata in diverse zone. Disagi in particolar modo nelle zone centrali e nelle aree montuose, sulle quali è tornata a cadere fitta la neve, come a Rigpiano, dove a causa delle intemperie, è saltata la commorazione prevista per il sesto anniversario della tragedia della valanga che si è abbattuta sull’Hotel, costata la vita a 29 persone, che si è tenuta invece a Farindola. A Molina Aterno invece, nell’aquilano, è crollato il ponte sul fiume Aterno, che prima ha parzialmente ceduto a causa della spinta della corrente e dei detriti che trascinava e poi ha definitivamente collassato.

Il ponte non è caduto subito, ma, dopo che si è verificato un abbassamento della sede stradale, è crollato in un secondo momento. Pertanto è stata chiusa in via precauzionale la strada provinciale 11: «Purtroppo – afferma il sindaco Luigi Fasciani – si è riscontrato un abbassamento della sede stradale di 50 centimetri e conseguente crollo del ponte, a causa dell’esondazione del fiume. Continuiamo a monitorare la situazione. La chiusura del tratto interessato si prolungherà, per interventi di rimozione del ponte e ricostruzione».

In un primo momento aveva ceduto soltanto il pilone centrale del ponte di Molina Aterno, poi attorno alle 14 è crollato in seguito al collasso di tutta la struttura. In via precauzionale è stato chiuso anche un ponte nel territorio di Stiffe, frazione del comune di San Demetrio ne’ Vestini.