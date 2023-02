A Teramo, Giulianova e Roseto è disponibile il “Libro dei Francobolli 2022”

All’interno del volume anche il francobollo dedicato a San Gabriele, patrono d’Abruzzo. Il “libro dei Francobolli 2022” raccoglie le carte-valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

TERAMO – È disponibile anche negli uffici postali con sportello filatelico di Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie), “Il Libro dei Francobolli 2022”, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con relativi annulli del giorno di emissione e con un testo che ne illustra il tema.

Il Libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it, non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

Molte le emissioni di grande successo nel 2022. Tra queste, il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a San Gabriele dell’Addolorata, emesso lo scorso 27 febbraio, nel 160° anniversario della scomparsa e in occasione della chiusura del giubileo per il centenario della canonizzazione del santo patrono d’Abruzzo e dei giovani.

All’interno del Libro dei Francobolli 2022, realizzato con una tiratura di 11mila esemplari, grande evidenza per le emissioni che hanno riscosso grande interesse nel corso dell’anno come ad esempio i francobolli commemorativi dedicati a Giovanni Verga, Giuseppe Mazzini e Margherita Hack; quelli della serie “le eccellenze dello spettacolo” dedicati a Raffaela Carrà, Lina Wertmüller, Franco Battiato e Milva; quelli appartenenti alla serie “Senso Civico”, dedicati a David Sassoli e al 170° anniversario della Polizia di Stato; infine quelli della Serie Turistica e i consueti dedicati alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A e al Santo Natale.