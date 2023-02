A14, due feriti in un incidente in galleria a Grottammare. Da stanotte, nuovi lavori

Due ragazzi di 21 e 22 anni sono finiti in ospedale dopo l’ennesimo incidente nel tratto “maledetto” delle gallerie tra Grottammare e Pedaso. Da questa notte, al via nuove opere di ammodernamento e potenziamento.

ASCOLI PICENO – Si aggiorna ancora la conta degli incidenti verificatisi in autostrada A14, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, dove nella tarda mattina di ieri, domenica 19 febbraio, si è verificato un nuovo incidente in galleria. Fortunatamente le conseguenze sono state meno tremende rispetto agli ultimi, nei quali hanno perduto la vita prima una, poi tre persone, due delle quali minorenni.

Ieri, in seguito ad un tamponamento tra due auto, due ragazzi ascolani di 21 e 22 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale a San Benedetto. Il traffico ha subito grossi disagi e nel giro di poco tempo si è formata una coda lunga più di un chilometro.

L’incidente è avvenuto nella galleria Castello di Grottammare, dove proprio ieri notte sono terminati i lavori di ammodernamento, che hanno riguardato anche le gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa e S. Cipriano. Prima che venissero completati gli interventi però, l’ennesimo sinistro.

Il completamento di questa tranche di lavori non significa la rimozione dei cantieri dal tratto che oramai imbottiglia il centro Italia. A partire da questa notte, anche in conseguenza di quanto stabilito nell’incontro al MIT al quale hanno preso parte anche i presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, Acquaroli e Marsilio, prenderanno avvio i lavori di potenziamento dell’impianto del fornice sud della galleria Monterenzo e quelli di ammodernamento della galleria Pedaso Nord.

Come stabilito durante il tavolo tecnico, al fine di minimizzare l’impatto dei cantieri sul traffico, i lavori verranno eseguiti solo nelle fasce notturne. Dalle 6 alle 22 sarà garantita la circolazione su una carreggiata per ogni senso di marcia, con la possibilità di attivare una corsia supplementare nei momenti di traffico intenso.

La fine dei lavori di potenziamento degli impianti nelle gallerie Monterenzo e Croci, tra San Benedetto e Grottammare, è prevista per giugno. Tra l’autunno e la fine dell’anno dovrebbe essere completata anche l’opera riguardante il tunnel Montesecco.

Per quanto riguarda invece i lavori di ammodernamento nelle gallerie di Pedaso, entro marzo dovrebbero essere portati a termine quelli relativi alla carreggiata Nord, mentre entro maggio quelli nella carreggiata Sud.

I cantieri nel tratto “maledetto” della A14, dove si è verificato, dovrebbero durare tutto il 2023. Terminate le opere nelle gallerie, a partire dall’anno successivo, prenderanno avvio i lavori inerenti i viadotti.

L’incedente stradale verificatosi a Gallo di Petriano

Oltre all’ennesimo incidente in galleria in A14, all’altezza di Grottammare, sempre nella giornata di ieri in provincia di Pesaro-Urbino, si è verificato un altro incidente stradale. In località Gallo Petriano, per cause ancora da chiarire, un uomo ha perso il controllo della propria vettura ed è andato a schiantarsi contro un albero. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il conducente dalle lamiere contorte del mezzo, mentre il personale sanitario del 118 lo ha trasferito con urgenza all’ospedale regionale di Torrette, per mezzo dell’eliambulanza.