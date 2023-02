Branco di cinghiali attraversa l’autostrada tra Pedaso e Porto San Giorgio

Un operaio è caduto da un’impalcatura mentre si trovava all’opera in un cantiere in via delle Stelle ad Ascoli Piceno. Lo scorso 20 gennaio si era verificato un incidente sul lavoro simile in via Soderini. Trasportato in eliambulanza al Trauma Center di Torrette, sarebbe in gravi condizioni.

ASCOLI PICENO – Mentre si trovava all’opera in un cantiere allestito nel centro cittadino, un operaio è caduto da un’impalcatura, per cause ancora in fase di accertamento. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno provveduto a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. L’operaio ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro che si verifica in pochi giorni ad Ascoli. L’episodio è avvenuto in via delle Stelle intorno alle 9:30. Il personale sanitario intervenuto sul posto, resosi conto della serietà delle lesioni riportate dall’operaio, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato trasferito al Trauma Center dell’ospedale regionale.

Il 20 gennaio scorso, un altro incidente con modalità analoghe. In quell’occasione, un operaio cadde da un ponteggio in via Soderini, riportando diverse fratture.